Мар’яна Безугла вирішила опитати громадян, чи хочуть вони, щоб нардепи відправилися на фронт

Депутатка вирішила поцікавитися думкою у громадян.

Джерело фото: sluga-narodu.com

Заступник голови Комітету, голова підкомітету запровадження цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла проводить у соцмережі опитування серед українців стосовно того, чи хочуть вони, щоб народні депутати відправилися на фронт.

Опитування відбувається на її сторінці у Facebook.

«Чи бажаєте ви, щоб нардепи поточного скликання Верховна Рада України відбули на фронт?», - написала народні депутатка.

Також Мар’яна Безугла вирішила поцікавитися у громадян, чи бажають вони, щоб «нардепи поточного скликання Верховна Рада України сиділи у вʼязниці».

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