У Києві планують облаштувати дощові садки й озеленити трамвайні колії

Дощові сади мають знизити навантаження на основну систему каналізації.

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В 2024 році в Києві планують створити дощові садки. Вони представлятимуть собою заглиблені клумби, які свою основну функцію виконують в період інтенсивних опадів.

Про це в інтерв’ю виданню «Вечірній Київ» повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Як пояснив Возний, за рахунок спеціальної дренажної системи вони збирають, утримують та повертають воду до екосистеми. Таким чином, коли проходитиме залпова злива, частину води забере на себе саме дощовий садок, а не зливостокова каналізація.

«Це буде експеримент, заснований на досвіді Норвегії, Бельгії, Данії та інших європейських країн. Спочатку зробимо 10 таких садків, подивимося, як вони себе покажуть, як впораються з затриманням дощової води», - зазначив представник КМДА.

Також з Департаментом транспорту домовляються про озеленення трамвайних колій та озеленення зупинок громадського транспорту й встановлення парклетів.

«Це такі спеціальні конструкції, виконані в основному з дерева, які створюють додатковий затишок у місті. Вони можуть містити лавки, столи, звісно, озеленення. Встановлювати їх ми плануємо в місцях небажаного паркування автомобілів, створюючи додатковий затишний простір для людей», - розповів про плани Возний.

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