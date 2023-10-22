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Положения КАСУ не возлагают на суд обязанности устанавливать объем полномочий и личность того, кто поставил подпись в рекомендованном уведомлении о вручении почтового отправления, если оно было доставлено по указанному самим истцом адресу, - позиция БП ВС.

Само по себе высказывание предложения дать взятку правоохранителям не является признаком провокации, - Верховный Суд

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Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

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  1. В Украине

В Киеве планируют обустроить дождевые сады и озеленить трамвайные пути

23:59, 22 октября 2023
Дождевые сады должны снизить нагрузку на основную систему канализации.
В Киеве планируют обустроить дождевые сады и озеленить трамвайные пути
Иллюстративное изображение: rubryka.com
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В 2024 году в Киеве планируют создать дождевые сады. Они будут представлять собой углубленные клумбы, которые свою основную функцию выполняют в период интенсивных осадков.

Об этом в интервью изданию «Вечерний Киев» сообщил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

Как пояснил Возный, за счет специальной дренажной системы они собирают, удерживают и возвращают воду в экосистему. Таким образом, когда будет проходить залповый ливень, часть воды заберет на себя именно дождевой сад, а не ливнестоковая канализация.

Это будет эксперимент, основанный на опыте Норвегии, Бельгии, Дании и других европейских стран. Сначала сделаем 10 таких садов, посмотрим, как они себя покажут, как справятся с задержанием дождевой воды», – отметил представитель КГГА.

Также с Департаментом транспорта договариваются об озеленении трамвайных путей и озеленении остановок общественного транспорта и установке парклетов.

«Это такие специальные конструкции, выполненные в основном из дерева, которые создают дополнительный уют в городе. Они могут содержать скамейки, столы, конечно, озеленение. Устанавливать их мы планируем в местах нежелательной парковки автомобилей, создавая дополнительное уютное пространство для людей», – рассказал о планах Возный.

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