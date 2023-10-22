В Киеве планируют обустроить дождевые сады и озеленить трамвайные пути

Дождевые сады должны снизить нагрузку на основную систему канализации.

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В 2024 году в Киеве планируют создать дождевые сады. Они будут представлять собой углубленные клумбы, которые свою основную функцию выполняют в период интенсивных осадков.

Об этом в интервью изданию «Вечерний Киев» сообщил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

Как пояснил Возный, за счет специальной дренажной системы они собирают, удерживают и возвращают воду в экосистему. Таким образом, когда будет проходить залповый ливень, часть воды заберет на себя именно дождевой сад, а не ливнестоковая канализация.

Это будет эксперимент, основанный на опыте Норвегии, Бельгии, Дании и других европейских стран. Сначала сделаем 10 таких садов, посмотрим, как они себя покажут, как справятся с задержанием дождевой воды», – отметил представитель КГГА.

Также с Департаментом транспорта договариваются об озеленении трамвайных путей и озеленении остановок общественного транспорта и установке парклетов.

«Это такие специальные конструкции, выполненные в основном из дерева, которые создают дополнительный уют в городе. Они могут содержать скамейки, столы, конечно, озеленение. Устанавливать их мы планируем в местах нежелательной парковки автомобилей, создавая дополнительное уютное пространство для людей», – рассказал о планах Возный.

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