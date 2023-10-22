Украина просит Google дерусифицировать поиск и изменить настройки YouTube

Елена Зеленская просит Google дерусифицировать поиск и изменить настройки YouTube, чтобы не выдавало русский контент

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Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с представителями компании Google – вице-президентом по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и государственной политики Аннетте Кробер-Риль и вице-президентом по вопросам Центральной и Восточной Европы Патриком Ворнкингом.

Елена Зеленская во время встречи подчеркнула, что рассчитывает на поддержку относительно решения вопроса некорректного отображения карты Украины на платформе Google в соответствии с международно признанными границами 1991 года, независимо от местонахождения пользователя.

Также первая леди отметила на необходимости дерусификации поиска в Google.

«Спасибо за частичную дерусификацию поиска и просим более активно продолжить работу по дерусификации поисковой выдачи Google для украинских пользователей в Украине и за рубежом, когда в настройках операционной системы или браузера выбрана Украина», – отметила она и подчеркнула, что это касается и типовых рекомендаций на YouTube , которые сейчас также являются преимущественно российскими.

«Обращаемся к вам с просьбой в настройках пространства YouTube отсоединить Украину от географической принадлежности к пространству СНГ и изменить автоматическую выдачу русскоязычного контента для пользователей из Украины и с украинских IP-адресов, а также изменить автоматическую выдачу рекомендованного и популярного контента для украинцев из российского на украинский и европейский», – добавила супруга Президента.

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