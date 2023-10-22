Укрзализныця усиливает безопасность на железной дороге четырехлапыми охранниками, видео

УЗ открыла кинологический центр, где будут тренировать служебных собак.

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Укрзализныця сообщила об усилении безопасности на железной дороге четырехлапыми охранниками. Для подготовки служебных собак УЗ открыла кинологический центр.

Сейчас в нем воспитывают 11 бельгийских овчарок малинуа.

«Сейчас подопечным по 3,5 месяца, но уже в семимесячном возрасте они могут работать на больших вокзальных комплексах и других объектах, будут помогать обнаруживать запрещенные к перевозке предметы и вещества», - рассказали в УЗ.

Также у перевозчика отметили, что в настоящее время к охране объектов Укрзализныци в разных регионах страны привлекаются в общей сложности 125 служебных собак разных пород (немецкие и бельгийские овчарки, лабрадоры). В новом созданном кинологическом центре ежегодно будут готовить около 30 собак для выполнения различных задач, а общая численность четырехлапых охранников составит одну тысячу.

Также для заботы за здоровьем четырехлапых охранников будет создан ветеринарный центр.

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