Что делать, если списание средств за мобильную связь и интернет стало неожиданностью для абонента

Если есть основания полагать, что списание средств произошло неправомерно, а претензии игнорируются, вы имеете право подать жалобу в территориальный орган Госпотребпотребслужбы.

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Без услуг мобильной связи и интернета трудно представить жизнь современного человека. Однако, как рассказывают в Госпродслужбе, бывают случаи, когда «начисление/списание» средств становится неожиданностью для абонентов.

В Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напомнили, что во время заказа и/или получения телекоммуникационных услуг потребитель имеет право на:

безвозмездное получение от оператора, провайдера исчерпывающей информации о содержании, качестве, стоимости и порядке предоставления услуг;

получение от оператора, провайдера сведений о предоставленных услугах;

ограничение оператором, провайдером телекоммуникаций доступа потребителя к отдельным видам услуг на основании его собственного письменного заявления;

возврат от оператора, провайдера неиспользованной доли средств в случае отказа от предоплаченных услуг в случаях и порядке, определенных этими Правилами, а также договором присоединения по выполнению благотворительного телекоммуникационного сообщения (при заключении такого договора);

отказ от телекоммуникационных услуг в порядке, установленном договором о предоставлении телекоммуникационных услуг;

отказ от оплаты телекоммуникационной услуги, которую они не заказывали;

получение сведений о возможности и порядке отказа от заказанной телекоммуникационной услуги;

обжалование неправомерных действий оператора, провайдера путем обращения в суд и уполномоченных государственных органов;

«Если у вас есть основания полагать, что списание средств произошло неправомерно, а претензии игнорируются субъектом хозяйствования, вы имеете право подать жалобу в территориальный орган Госпотребпотребслужбы по месту жительства», - подчеркнули в Госслужбе.

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