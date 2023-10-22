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  1. Общество

Что делать, если списание средств за мобильную связь и интернет стало неожиданностью для абонента

20:59, 22 октября 2023
Если есть основания полагать, что списание средств произошло неправомерно, а претензии игнорируются, вы имеете право подать жалобу в территориальный орган Госпотребпотребслужбы.
Что делать, если списание средств за мобильную связь и интернет стало неожиданностью для абонента
Изображение: freepik.com
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Без услуг мобильной связи и интернета трудно представить жизнь современного человека. Однако, как рассказывают в Госпродслужбе, бывают случаи, когда «начисление/списание» средств становится неожиданностью для абонентов.

В Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напомнили, что во время заказа и/или получения телекоммуникационных услуг потребитель имеет право на:

  • безвозмездное получение от оператора, провайдера исчерпывающей информации о содержании, качестве, стоимости и порядке предоставления услуг;
  • получение от оператора, провайдера сведений о предоставленных услугах;
  • ограничение оператором, провайдером телекоммуникаций доступа потребителя к отдельным видам услуг на основании его собственного письменного заявления;
  • возврат от оператора, провайдера неиспользованной доли средств в случае отказа от предоплаченных услуг в случаях и порядке, определенных этими Правилами, а также договором присоединения по выполнению благотворительного телекоммуникационного сообщения (при заключении такого договора);
  • отказ от телекоммуникационных услуг в порядке, установленном договором о предоставлении телекоммуникационных услуг;
  • отказ от оплаты телекоммуникационной услуги, которую они не заказывали;
  • получение сведений о возможности и порядке отказа от заказанной телекоммуникационной услуги;
  • обжалование неправомерных действий оператора, провайдера путем обращения в суд и уполномоченных государственных органов;

«Если у вас есть основания полагать, что списание средств произошло неправомерно, а претензии игнорируются субъектом хозяйствования, вы имеете право подать жалобу в территориальный орган Госпотребпотребслужбы по месту жительства», - подчеркнули в Госслужбе.

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