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  1. Суспільство

Що робити, якщо списання коштів за мобільний зв’язок та інтернет стало несподіванкою для абонента

20:59, 22 жовтня 2023
Якщо є підстави вважати, що списання коштів сталося неправомірно, а претензії ігноруються, ви маєте право подати скаргу до територіального органу Держпродспоживслужби.
Що робити, якщо списання коштів за мобільний зв’язок та інтернет стало несподіванкою для абонента
Зображення: freepik.com
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Без послуг мобільного зв’язку та інтернету важко уявити життя сучасної людини. Однак, як розповідають у Держпродспоживслужбі, бувають випадки, коли «нарахування/списання» коштів стає несподіванкою для абонентів.

У Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадали, що під час замовлення та/або отримання телекомунікаційних послуг споживач має право на:

  • безоплатне отримання від оператора, провайдера вичерпної інформації про зміст, якість, вартість та порядок надання послуг;
  • отримання від оператора, провайдера відомостей щодо наданих послуг;
  • обмеження оператором, провайдером телекомунікацій доступу споживача до окремих видів послуг на підставі його власної письмової заяви;
  • повернення від оператора, провайдера невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених послуг у випадках і порядку, визначених цими Правилами, а також договором приєднання щодо виконання благодійного телекомунікаційного повідомлення (у разі укладення такого договору);
  • відмову від телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому договором про надання телекомунікаційних послуг;
  • відмову від оплати телекомунікаційної послуги, яку вони не замовляли;
  • отримання відомостей щодо можливості та порядку відмови від замовленої телекомунікаційної послуги;
  • оскарження неправомірних дій оператора, провайдера шляхом звернення до суду та уповноважених державних органів;

«Якщо у вас є підстави вважати, що списання коштів сталося неправомірно, а претензії ігноруються суб’єктом господарювання, ви маєте право подати скаргу до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем проживання», - наголосили у Держслужбі.

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