В Україні почнуть видавати кредити по-новому: НБУ розповів, що зміниться для громадян

Небанківські фінустанови розкриватимуть умови споживчого кредитування на вебсайтах і в рекламі.

Зображення: freepik.com

Національний банк уточнив вимоги до інформаційного забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування.

Як пояснили у НБУ, йдеться про порядок та спосіб розкриття істотних характеристик послуги з надання споживчого кредиту на власному вебсайті фінансової установи та в рекламі.

Так, для ефективного інформування споживача на переддоговірному етапі істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту мають розкриватися разом з іншими умовами кредиту, а не приховуватися на вебсторінках та в розділах, не пов’язаних із послугою.

Така ж умова стосується й попереджень споживача про можливі для нього наслідки в разі користування такою фінансовою послугою або невиконання споживачем обов’язків згідно з договором про споживчий кредит.

У разі розміщення інформації про послугу споживчого кредитування на вебсайтах, які не є власними вебсайтами фінансової установи, кредитодавець забезпечує розміщення разом із рекламною інформацією гіперпосилань на власний вебсайт, де розкрито такі істотні характеристики та попередження щодо послуги з надання споживчого кредиту.

Також Національний банк уточнив спосіб розкриття істотних характеристик послуги з надання споживчого кредиту в рекламному макеті. Небанківські фінансові установи, які відповідно до законодавства України мають право надавати споживчі кредити та які до теперішнього часу не реалізували функціонал калькуляторів загальних витрат за послугою з надання споживчого кредиту на власних вебсайтах, зобов’язуються забезпечити розміщення та функціонування таких калькуляторів з 1 січня 2024 року.

Зміни до Положення № 100 унесені постановою Правління Національного банку від 18 жовтня 2023 року № 130 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» та набирають чинності з 21 жовтня 2023 року.

Постановою передбачено перехідний період 1 місяць на приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до затверджених змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.