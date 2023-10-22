Binance припинить обслуговування дебетової картки Visa в Європі

Послуги Binance Card більше не пропонуватимуться в Європейській економічній зоні.

Джерело фото: cryptoglobe.com

Криптовалютна біржа Binance оголосила про закриття програми Binance Card EEA. Там пояснили, послуги Binance Card більше не пропонуватимуться в Європейській економічній зоні.

Власники дебетової картки Binance Visa, випущеної в рамках програми EEA, матимуть змогу використовувати свої картки до 20 грудня 2023 року, після чого покупки картками стануть неможливими.

Перевипуск карти можна буде замовити лише до 6 грудня.

Також ми писали, що Mastercard та Binance припиняють співпрацю по криптокарткам.

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