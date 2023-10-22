Binance прекратит обслуживание дебетовой карты Visa в Европе

Услуги Binance Card больше не будут предлагаться в Европейской экономической зоне.

Источник фото: cryptoglobe.com

Криптовалютная биржа Binance объявила о закрытии программы Binance Card EEA. Там объяснили, что услуги Binance Card больше не будут предлагаться в Европейской экономической зоне.

Владельцы дебетовой карты Binance Visa, выпущенной в рамках программы EEA, смогут использовать свои карты до 20 декабря 2023 года, после чего покупки картами станут невозможными.

Перевыпуск карты можно будет заказать только до 6 декабря.

Также мы писали, что Mastercard и Binance прекращают сотрудничество по криптокарткам.

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