Водители, которые заказали международную доставку удостоверения, смогут получить документ за 15 дней

Теперь водители могут онлайн заказать обмен удостоверения водителя с доставкой Укрпочты в Польшу. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Сделать это можно в Электронном кабинете водителя.
«Для этого нужно авторизироваться в Электронном кабинете водителя, указать причину обмена удостоверения, выбрать международную доставку и оплатить услугу. После обработки заявки готовый документ отправится на выбранное отделение», - рассказал Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Срок международной доставки – около 15 дней.
Ориентировочная стоимость водительского удостоверения – 311 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять – 960 грн.
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