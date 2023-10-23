Водители, которые заказали международную доставку удостоверения, смогут получить документ за 15 дней

Заказать обмен удостоверения водителя можно с доставкой в Польшу, а срок международной доставки будет составлять около 15 дней.

Источник фото: facebook.com/hsc.gov.ua

Теперь водители могут онлайн заказать обмен удостоверения водителя с доставкой Укрпочты в Польшу. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Сделать это можно в Электронном кабинете водителя.

«Для этого нужно авторизироваться в Электронном кабинете водителя, указать причину обмена удостоверения, выбрать международную доставку и оплатить услугу. После обработки заявки готовый документ отправится на выбранное отделение», - рассказал Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Срок международной доставки – около 15 дней.

Ориентировочная стоимость водительского удостоверения – 311 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять – 960 грн.

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