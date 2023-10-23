Водії, які замовили міжнародну доставку посвідчення, зможуть отримати документ за 15 днів

Замовити обмін посвідчення водія можна з доставкою у Польщу, а термін міжнародної доставки складатиме близько 15 днів.

Джерело фото: facebook.com/hsc.gov.ua

Відтепер водії можуть онлайн замовити обмін посвідчення водія з доставкою Укрпошти у Польщу. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Зробити це можна в Електронному кабінеті водія.

«Для цього потрібно авторизуватися в Електронному кабінеті водія, вказати причину обміну посвідчення, обрати міжнародну доставку та сплатити послугу. Після опрацювання заявки готовий документ помандрує на обране відділення», - розповів Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Термін міжнародної доставки – близько 15 днів.

Орієнтовна вартість посвідчення водія – 311 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть – 960 грн.

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