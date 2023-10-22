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Саме позивач має бути зацікавлений у тому, щоб організувати належне та своєчасне отримання кореспонденції від суду, - Велика Палата Верховного Суду

Положення КАСУ не покладають на суд обов`язку встановлювати обсяг повноважень та особу того, хто поставив підпис у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення, якщо його було доставлено за вказаною самим позивачем адресою, - позиція ВП ВС.

Саме по собі висловлення пропозиції надати хабар правоохоронцям не є ознакою провокації, - Верховний Суд

Як зауважив Верховний Суд, суди мали вказати, чим поведінка затриманого, зокрема його слова, що він не хоче у в`язницю і чи можна якось домовитися, настільки відрізнялася від звичайної ситуації, з якою оперуповноважені стикаються в ході своєї роботи, щоб зламати їх моральний опір таким пропозиціям.

За педагогічними і науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігається попередній середній заробіток, - Верховний Суд

Касаційний цивільний суд Верховного Суду розглянув справу про гарантії для педагогічних чи науково-педагогічних працівників, призваних на військову службу під час мобілізації.

Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

У деклараціях немає статків: НАЗК пропонує скасувати повну перевірку декларацій деяких слідчих та дізнавачів

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким скасувати повні перевірки декларацій для слідчих і дізнавачів, бо вони є обтяжливим, та, за словами НАЗК, їх декларації не містять статків.

  1. У світі

Суд присяжних Нью Йорка покарав Google за гендерну упередженість

23:33, 22 жовтня 2023
Компанія Google визнана винною у випадку дискримінації стосовно однієї з керівниць.
Суд присяжних Нью Йорка покарав Google за гендерну упередженість
Джерело фото: telegraf.com.ua
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У суді Південного округу штату Нью Йорк журі присяжних визнало компанію Google винною у випадку дискримінації через стать і зобов'язало компенсувати постраждалій жінці 1,1 мільйона доларів. Ця справа стосувалася Улки Роу, директорки з розробки Google Cloud, яка подала позов до компанії стосовно дискримінації в оплаті праці, – повідомляє Bloomberg.

Головним обгрунтуванням позову було те, що Google виплачував чоловікам більше, ніж жінкам, навіть при меншому досвіді та фаховому рівні жінок. За словами адвоката Улки Роу, компанія занизила її статус, після того, як вона висловила скаргу на дискримінацію.

Представники Google стверджували, що Роу мала рівні можливості, що й її чоловічі колеги, і оплата залежала від результатів роботи. Однак журі присяжних ухвалило, що компанія Google винна Роу 1,1 мільйона доларів компенсації, визнавши гендерну дискримінацію в компанії.

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