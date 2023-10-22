Суд присяжних Нью Йорка покарав Google за гендерну упередженість

Компанія Google визнана винною у випадку дискримінації стосовно однієї з керівниць.

Джерело фото: telegraf.com.ua

У суді Південного округу штату Нью Йорк журі присяжних визнало компанію Google винною у випадку дискримінації через стать і зобов'язало компенсувати постраждалій жінці 1,1 мільйона доларів. Ця справа стосувалася Улки Роу, директорки з розробки Google Cloud, яка подала позов до компанії стосовно дискримінації в оплаті праці, – повідомляє Bloomberg.

Головним обгрунтуванням позову було те, що Google виплачував чоловікам більше, ніж жінкам, навіть при меншому досвіді та фаховому рівні жінок. За словами адвоката Улки Роу, компанія занизила її статус, після того, як вона висловила скаргу на дискримінацію.

Представники Google стверджували, що Роу мала рівні можливості, що й її чоловічі колеги, і оплата залежала від результатів роботи. Однак журі присяжних ухвалило, що компанія Google винна Роу 1,1 мільйона доларів компенсації, визнавши гендерну дискримінацію в компанії.

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