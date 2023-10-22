У 2024 році можуть взлетіти ціни на вино

Законодавство України педбачає підвищення стандартів якості та контролю за виробництвом вин, що впливає на їх вартість.

Законопроєкт про виноград і виноробство в Україні передбачає підвищення стандартів якості та контролю за виробництвом вин. Зараз висока якість українських вин робить їх ціни високими. Прогнозується, що внаслідок нових вимог ціни можуть зрости, – повідомляє «Фокус».

Представники «Укрсадвинпрому» заявляють, що ціни на вино можуть підвищитися через загальне здорожчання виробництва вина. Вартість пляшок, діжок, пального та зарплати зростає, що впливає на виробничі витрати.

Законопроєкт №9139 призначений покращити якість виробництва вин в Україні, і, за думкою експертів, це сприятиме збільшенню внутрішнього виробництва високоякісних вин, а імпортні вина меншої якості поступово витісняться. Великі виробники в Україні дивляться на законопроєкт як на засіб підвищити стандарти та конкурентоспроможність вітчизняних вин.

Важливою проблемою на ринку є баланс між якістю та ціною вина. Важко знайти компроміс між високою якістю продукції і її доступною ціною. Очікується, що нові законодавчі механізми сприятимуть підвищенню якості вина в Україні, але можуть призвести до зменшення сегмента недорогих вітчизняних вин через конкуренцію імпортним винам.

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