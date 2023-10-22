В 2024 году могут взлететь цены на вино

Законодательство Украины предусматривает повышение стандартов качества и контроля за производством вин, что влияет на их стоимость.

Законопроект о винограде и виноделии в Украине предусматривает повышение стандартов качества и контроля за производством вин. Сейчас высокое качество украинских вин делает их цены высокими. Прогнозируется, что вследствие новых требований цены могут вырасти, - сообщает "Фокус".

Представители "Укрсадвинпрома" заявляют, что цены на вино могут повыситься из-за общего подорожания производства вина. Стоимость бутылок, бочек, горючего и зарплаты растет, что влияет на производственные расходы.

Законопроект №9139 предназначен улучшить качество производства вин в Украине, и, по мнению экспертов, это будет способствовать увеличению внутреннего производства высококачественных вин, а импортные вина меньшего качества постепенно вытеснятся. Крупные производители в Украине смотрят на законопроект как на средство повысить стандарты и конкурентоспособность отечественных вин.

Важной проблемой на рынке является баланс между качеством и ценой вина. Трудно найти компромисс между высоким качеством продукции и ее доступной ценой. Ожидается, что новые законодательные механизмы будут способствовать повышению качества вина в Украине, но могут привести к уменьшению сегмента недорогих отечественных вин из-за конкуренции импортным винам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.