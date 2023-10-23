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  1. В Украине

В НБУ рассказали, насколько распространены в Украине случаи изъятия поддельных долларов и евро

07:00, 23 октября 2023
Представитель НБУ рассказал, какие фальшивки были самыми смешными.
В НБУ рассказали, насколько распространены в Украине случаи изъятия поддельных долларов и евро
Подделка, изготовленная из настоящей банкноты Центрального банка Суринама в ультрафиолетовом свете Источник фото: Мария Бабенко / thepage.ua
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Начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Валерий Строчков рассказал, как часто в Украине изымают поддельную инвалюту и какие фальшивки были самыми смешными. Об этом он сообщил в интервью изданию «The Page».

Так, по словам Строчкова, непосредственно из оборота изымается незначительное количество подделок долларов и евро. За восемь месяцев 2023 года таких долларов было 311 штук, евро всего 6 штук.

«Подделки иностранной валюты чаще всего изымают кассовые работники банков, а также небанковских пунктов обмена валют», - отметил он.

Представитель НБУ рассказал, что когда европейский Центробанк вводил в обращение банкноты евро новой серии «Европа» [2013-2019 годов выпуска] и украинские граждане еще не знали, как они должны выглядеть, были случаи, когда некоторые умельцы переделывали настоящие банкноты других стран под якобы евро.

«Например, запомнился подлог, изготовленный из настоящей банкноты Центрального банка Суринаму путем ее переделки в банкноту номиналом 500 евро. На этой экзотической купюре просто отпечатали логотип евро и звезды Евросоюза.

Также есть пример, когда какой-то умелец повредил настоящую долларовую банкноту и основные защитные элементы из нее переклеил на поддельную. По всей вероятности, поврежденную купюру ему удалось передать в США, где банкноты, от которых осталось более 50%, должны приниматься для обмена. То есть, от этой рискованной операции злоумышленник должен был выиграть лишь $100», - рассказал Строчков.

Еще был случай, когда с африканской банкноты, которую вывели из обращения, смыли изображение и на этой настоящей банкнотной бумаге с определенными элементами защиты напечатали поддельные $100.

«На этой банкноте сохранился родной круглый водяной знак, а в ультрафиолете волокна светятся зеленым, что для доллара не характерно», - отметил представитель НБУ.

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