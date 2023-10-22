В Секторе Газа количество погибших превысило 4,5 тысячи палестинцев

Среди погибших в Секторе Газа 40% погибших – дети.

Источник фото: ukrinform

По данным властей Газы, погибло около 4651 палестинец, среди которых 40% составляли дети, – сообщает Sky News.

Более 14 245 человек получили различные ранения, и эта страшная статистика свидетельствует о масштабах гуманитарного кризиса в регионе. Отмечено, что 70% пострадавших - это дети и женщины, которые стали наиболее уязвимыми в результате конфликта.

За последние сутки израильские авиаудары привели к гибели 266 палестинцев, среди которых было 117 детей. Эти события свидетельствуют об остроте конфликта и его жертвах среди мирного населения.

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