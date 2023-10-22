У Секторі Газу кількість загиблих перевищила 4,5 тисячі палестинців

Серед загиблих в Секторі Газу 40% загиблих – діти.

Джерело фото: ukrinform

За даними влади Гази, загинуло близько 4651 палестинець, серед яких 40% становили діти, – повідомляє Sky News.

Понад 14 245 осіб отримали різні поранення, і ця страшна статистика свідчить про масштаби гуманітарної кризи в регіоні. Зазначено, що 70% постраждалих – це діти та жінки, які стали найбільш вразливими внаслідок конфлікту.

За останню добу ізраїльські авіаудари призвели до загибелі 266 палестинців, серед яких було 117 дітей. Ці події свідчать про гостроту конфлікту та його жертви серед мирного населення.

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