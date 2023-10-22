Українські сім’ї можуть отримати додаткові 4 тисячі гривень: як оформити виплату

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Саме позивач має бути зацікавлений у тому, щоб організувати належне та своєчасне отримання кореспонденції від суду, - Велика Палата Верховного Суду

Положення КАСУ не покладають на суд обов`язку встановлювати обсяг повноважень та особу того, хто поставив підпис у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення, якщо його було доставлено за вказаною самим позивачем адресою, - позиція ВП ВС.

Саме по собі висловлення пропозиції надати хабар правоохоронцям не є ознакою провокації, - Верховний Суд

Як зауважив Верховний Суд, суди мали вказати, чим поведінка затриманого, зокрема його слова, що він не хоче у в`язницю і чи можна якось домовитися, настільки відрізнялася від звичайної ситуації, з якою оперуповноважені стикаються в ході своєї роботи, щоб зламати їх моральний опір таким пропозиціям.

За педагогічними і науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігається попередній середній заробіток, - Верховний Суд

Касаційний цивільний суд Верховного Суду розглянув справу про гарантії для педагогічних чи науково-педагогічних працівників, призваних на військову службу під час мобілізації.

Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

У деклараціях немає статків: НАЗК пропонує скасувати повну перевірку декларацій деяких слідчих та дізнавачів

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким скасувати повні перевірки декларацій для слідчих і дізнавачів, бо вони є обтяжливим, та, за словами НАЗК, їх декларації не містять статків.

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Українські сім’ї можуть отримати додаткові 4 тисячі гривень: як оформити виплату

22:31, 22 жовтня 2023
Американська благодійна організація надає українцям з Київщини додаткові виплати.
Українські сім’ї можуть отримати додаткові 4 тисячі гривень: як оформити виплату
Джерело фото: Getty Images
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Американська організація «БО Дукат» ініціює виділення одноразової фінансової допомоги у розмірі 4415 гривень для жителів певних районів Київської області, що відповідають певним критеріям вразливості.

Фінансову допомогу буде надано мешканцям таких територій, як Бучанський район Київської області, а саме Бородянська, Немішаївська, Дмитрівська, Гостомельська, Бучанська, Ірпінська, та Макарівська ОТГ.

Отримати цю допомогу можуть особи, які відповідають наступним критеріям вразливості:

  • набули статусу вдови або вдівця після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року;
  • виховують дітей віком до 13 років;
  • надають догляд за людьми похилого віку старше 65 років;
  • є зареєстрованими на території Бучанського району або прибули туди як переселенці (ВПО).

Особи, які відповідають вищенаведеним умовам, можуть подати заявку за вказаним посиланням. Також важливо, щоб претенденти на виплату мали банківський рахунок у ПриватБанку і зазначили номер банківської карти для отримання переказу. У випадку наявності рахунку в іншому банку, необхідно вказати номер IBAN.

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