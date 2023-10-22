Українські сім’ї можуть отримати додаткові 4 тисячі гривень: як оформити виплату

Американська благодійна організація надає українцям з Київщини додаткові виплати.

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Американська організація «БО Дукат» ініціює виділення одноразової фінансової допомоги у розмірі 4415 гривень для жителів певних районів Київської області, що відповідають певним критеріям вразливості.

Фінансову допомогу буде надано мешканцям таких територій, як Бучанський район Київської області, а саме Бородянська, Немішаївська, Дмитрівська, Гостомельська, Бучанська, Ірпінська, та Макарівська ОТГ.

Отримати цю допомогу можуть особи, які відповідають наступним критеріям вразливості:

набули статусу вдови або вдівця після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року;

виховують дітей віком до 13 років;

надають догляд за людьми похилого віку старше 65 років;

є зареєстрованими на території Бучанського району або прибули туди як переселенці (ВПО).

Особи, які відповідають вищенаведеним умовам, можуть подати заявку за вказаним посиланням. Також важливо, щоб претенденти на виплату мали банківський рахунок у ПриватБанку і зазначили номер банківської карти для отримання переказу. У випадку наявності рахунку в іншому банку, необхідно вказати номер IBAN.

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