Число постраждалих внаслідок обстрілу терміналу «Нової пошти» збільшилося

Під Харковом росія обстріляла термінал «Нової пошти», внаслідок чого, постраждали 17 осіб.

Станом на зараз, кількість постраждалих внаслідок обстрілу терміналу «Нової пошти» а Харківщині збільшилася. Поранення отримали 17 осіб, ще 6 – загинули. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

«Ще один працівник підприємства отримав осколкові поранення. Йому надана медична допомога, від госпіталізації відмовився», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі росія випустила по Україні керовані ракети та безпілотники.

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