Число пострадавших в результате обстрела терминала «Новой почты» увеличилось

Под Харьковом россия обстреляла терминал «Новой почты», в результате чего, пострадали 17 человек.

По состоянию на сейчас, количество пострадавших в результате обстрела терминала «Новой почты» а Харьковской области увеличилось. Ранения получили 17 человек, еще 6 - погибли. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«Еще один работник предприятия получил осколочные ранения. Ему оказана медицинская помощь, от госпитализации отказался», – говорится в сообщении.

Напомним, ночью россия выпустила по Украине управляемые ракеты и беспилотники.

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