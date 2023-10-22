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За педагогическими и научно-педагогическими работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, сохраняется предыдущий средний заработок, - Верховный Суд

Кассационный гражданский суд Верховного Суда рассмотрел дело о гарантиях для педагогических или научно-педагогических работников, призванных на военную службу во время мобилизации.

Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

В декларациях нет богатства: НАПК предлагает отменить полную проверку деклараций некоторых следователей и дознавателей

Комитет рекомендовал принять за основу законопроект, которым отменить полные проверки деклараций для следователей и дознавателей, так как они обременительны, и, по словам НАПК, их декларации не содержат богатства.

Молодежь на государственной службе составляет лишь 21%, это институциональная проблема – НАДС

Молодежь не стремится работать на государственной службе, хотя ее призывают работать в госсекторе.

В Положение о порядке функционирования отдельных модулей ЕСИТС внесены изменения, - детали

Пользователь ЕСИТС, подтвердивший свои полномочия адвоката, имеет возможность выдать ордер на конкретное дело для получения в автоматическом режиме доступа к документам по делу или общий ордер без указания номера дела для представления интересов.

  1. В Украине

Число пострадавших в результате обстрела терминала «Новой почты» увеличилось

15:39, 22 октября 2023
Под Харьковом россия обстреляла терминал «Новой почты», в результате чего, пострадали 17 человек.
Число пострадавших в результате обстрела терминала «Новой почты» увеличилось
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По состоянию на сейчас, количество пострадавших в результате обстрела терминала «Новой почты» а Харьковской области увеличилось. Ранения получили 17 человек, еще 6 - погибли. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«Еще один работник предприятия получил осколочные ранения. Ему оказана медицинская помощь, от госпитализации отказался», – говорится в сообщении.

Напомним, ночью россия выпустила по Украине управляемые ракеты и беспилотники.

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