В Киевской области мужчина до смерти забил собственную жену

Источник фото: полиция Киевской области

В Броварах мужчина избил свою жену до смерти. Полиция устанавливает подробности преступления, – сообщает полиция Киевской области.

Во время проверки места происшествия правоохранители обнаружили, что женщина имела серьезные телесные травмы, которые привели к ее смерти. Впоследствии следователи выяснили причастность мужа жертвы, 45-летний житель столицы, к жестоко избиению.

Согласно проведенным расследованиям, между супругами возникла ссора. Подозреваемый нанес многочисленные удары по телу своей жены, что привело к ее смерти.

Согласно части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины мужчине предъявлено подозрение. Ему грозит наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

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