В Киевской области мужчина до смерти забил собственную жену

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Сам истец должен быть заинтересован в том, чтобы организовать надлежащее и своевременное получение корреспонденции от суда, - Большая Палата Верховного Суда

Положения КАСУ не возлагают на суд обязанности устанавливать объем полномочий и личность того, кто поставил подпись в рекомендованном уведомлении о вручении почтового отправления, если оно было доставлено по указанному самим истцом адресу, - позиция БП ВС.

Само по себе высказывание предложения дать взятку правоохранителям не является признаком провокации, - Верховный Суд

Как отметил Верховный Суд, суды должны были указать, чем поведение задержанного, в частности его слова, что он не хочет в тюрьму и можно ли как-то договориться, столь отличалось от обычной ситуации, с которой оперуполномоченные сталкиваются в ходе своей работы, чтобы сломить их моральное сопротивление таким предложениям.

За педагогическими и научно-педагогическими работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, сохраняется предыдущий средний заработок, - Верховный Суд

Кассационный гражданский суд Верховного Суда рассмотрел дело о гарантиях для педагогических или научно-педагогических работников, призванных на военную службу во время мобилизации.

Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

В декларациях нет богатства: НАПК предлагает отменить полную проверку деклараций некоторых следователей и дознавателей

Комитет рекомендовал принять за основу законопроект, которым отменить полные проверки деклараций для следователей и дознавателей, так как они обременительны, и, по словам НАПК, их декларации не содержат богатства.

  1. В Украине

В Киевской области мужчина до смерти забил собственную жену

22:00, 22 октября 2023
В Киевской области мужчина до смерти забил собственную жену
В Киевской области мужчина до смерти забил собственную жену
Источник фото: полиция Киевской области
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В Броварах мужчина избил свою жену до смерти. Полиция устанавливает подробности преступления, – сообщает полиция Киевской области.

Во время проверки места происшествия правоохранители обнаружили, что женщина имела серьезные телесные травмы, которые привели к ее смерти. Впоследствии следователи выяснили причастность мужа жертвы, 45-летний житель столицы, к жестоко избиению.

Согласно проведенным расследованиям, между супругами возникла ссора. Подозреваемый нанес многочисленные удары по телу своей жены, что привело к ее смерти.

Согласно части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины мужчине предъявлено подозрение. Ему грозит наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

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