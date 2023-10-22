В Киевской области мужчина до смерти забил собственную жену

В Броварах мужчина избил свою жену до смерти. Полиция устанавливает подробности преступления, – сообщает полиция Киевской области.
Во время проверки места происшествия правоохранители обнаружили, что женщина имела серьезные телесные травмы, которые привели к ее смерти. Впоследствии следователи выяснили причастность мужа жертвы, 45-летний житель столицы, к жестоко избиению.
Согласно проведенным расследованиям, между супругами возникла ссора. Подозреваемый нанес многочисленные удары по телу своей жены, что привело к ее смерти.
Согласно части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины мужчине предъявлено подозрение. Ему грозит наказание в виде до 10 лет лишения свободы.
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