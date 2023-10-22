Четырехлапых охранников границы тренируют с помощью ошейников с GPS-навигатором

Комплекты GPS-навигаторов пограничники получили в рамках международной технической помощи.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Пограничники-кинологи обучают четырехлапых охранников с помощью специальных устройств GPS-навигации.

Как рассказали в ГПСУ, комплекты GPS-навигаторов используются в учебном процессе с целью повышения эффективности проведения практических занятий, что позволяет преподавателям и инструкторам отслеживать маршрут и направление движения как помощника (нарушителя), так и кинолога с собакой.

Устройство позволяет определять координаты местонахождения служебной собаки, а также видеть ее передвижение в реальном времени. В общей сложности устройство позволяет одновременно отслеживать до 20 собак на расстоянии до 15 километров.

Комплекты GPS-навигаторов пограничники получили в рамках международной технической помощи.

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