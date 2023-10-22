Украинские семьи могут получить дополнительные 4 тысячи гривен: как оформить выплату

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сам истец должен быть заинтересован в том, чтобы организовать надлежащее и своевременное получение корреспонденции от суда, - Большая Палата Верховного Суда

Положения КАСУ не возлагают на суд обязанности устанавливать объем полномочий и личность того, кто поставил подпись в рекомендованном уведомлении о вручении почтового отправления, если оно было доставлено по указанному самим истцом адресу, - позиция БП ВС.

Само по себе высказывание предложения дать взятку правоохранителям не является признаком провокации, - Верховный Суд

Как отметил Верховный Суд, суды должны были указать, чем поведение задержанного, в частности его слова, что он не хочет в тюрьму и можно ли как-то договориться, столь отличалось от обычной ситуации, с которой оперуполномоченные сталкиваются в ходе своей работы, чтобы сломить их моральное сопротивление таким предложениям.

За педагогическими и научно-педагогическими работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, сохраняется предыдущий средний заработок, - Верховный Суд

Кассационный гражданский суд Верховного Суда рассмотрел дело о гарантиях для педагогических или научно-педагогических работников, призванных на военную службу во время мобилизации.

Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

В декларациях нет богатства: НАПК предлагает отменить полную проверку деклараций некоторых следователей и дознавателей

Комитет рекомендовал принять за основу законопроект, которым отменить полные проверки деклараций для следователей и дознавателей, так как они обременительны, и, по словам НАПК, их декларации не содержат богатства.

  1. В Украине
  2. / Общество

Украинские семьи могут получить дополнительные 4 тысячи гривен: как оформить выплату

22:31, 22 октября 2023
Американская благотворительная организация предоставляет украинцам из Киевской области дополнительные выплаты.
Украинские семьи могут получить дополнительные 4 тысячи гривен: как оформить выплату
Источник фото: Getty Images
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Американская организация "БО Дукат" инициирует выделение единовременной финансовой помощи в размере 4415 гривен для жителей определенных районов Киевской области, отвечающих определенным критериям уязвимости.

Финансовая помощь будет предоставлена жителям таких территорий, как Бучанский район Киевской области, а именно Бородянская, Немешаевская, Дмитровская, Гостомельская, Бучанская, Ирпенская, и Макаровская ОТГ.

Получить эту помощь могут лица, которые соответствуют следующим критериям уязвимости:

- получили статус вдовы или вдовца после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года;

- воспитывают детей в возрасте до 13 лет;

- предоставляют уход за пожилыми людьми старше 65 лет;

- являются зарегистрированными на территории Бучанского района или прибыли туда как переселенцы (ВПЛ).

Лица, которые соответствуют вышеприведенным условиям, могут подать заявку по указанной ссылке. Также важно, чтобы претенденты на выплату имели банковский счет в ПриватБанке и указали номер банковской карты для получения перевода. В случае наличия счета в другом банке, необходимо указать номер IBAN.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Жовква
    Ігор Жовква
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси