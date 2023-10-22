Украинские семьи могут получить дополнительные 4 тысячи гривен: как оформить выплату

Американская благотворительная организация предоставляет украинцам из Киевской области дополнительные выплаты.

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Американская организация "БО Дукат" инициирует выделение единовременной финансовой помощи в размере 4415 гривен для жителей определенных районов Киевской области, отвечающих определенным критериям уязвимости.

Финансовая помощь будет предоставлена жителям таких территорий, как Бучанский район Киевской области, а именно Бородянская, Немешаевская, Дмитровская, Гостомельская, Бучанская, Ирпенская, и Макаровская ОТГ.

Получить эту помощь могут лица, которые соответствуют следующим критериям уязвимости:

- получили статус вдовы или вдовца после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года;

- воспитывают детей в возрасте до 13 лет;

- предоставляют уход за пожилыми людьми старше 65 лет;

- являются зарегистрированными на территории Бучанского района или прибыли туда как переселенцы (ВПЛ).

Лица, которые соответствуют вышеприведенным условиям, могут подать заявку по указанной ссылке. Также важно, чтобы претенденты на выплату имели банковский счет в ПриватБанке и указали номер банковской карты для получения перевода. В случае наличия счета в другом банке, необходимо указать номер IBAN.

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