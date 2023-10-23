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Саме по собі висловлення пропозиції надати хабар правоохоронцям не є ознакою провокації, - Верховний Суд

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Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

  1. В Україні

У НБУ розповіли, наскільки розповсюджені в Україні випадки вилучення підроблених доларів та євро

07:00, 23 жовтня 2023
Представник НБУ розповів, які фальшивки були найбільш кумедними.
У НБУ розповіли, наскільки розповсюджені в Україні випадки вилучення підроблених доларів та євро
Підробка, виготовлена зі справжньої банкноти Центрального банку Суринаму в ультрафіолетовому світлі Джерело фото: Марія Бабенко / thepage.ua
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Начальник управління організації виготовлення та захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ Валерій Строчков розповів, як часто в Україні вилучають підроблену інвалюту і які фальшивки були найбільш кумедними. Про це він повідомив в інтерв’ю виданню «The Page».

Так, за словами Строчкова, безпосередньо з обігу вилучається незначна кількість підробок доларів і євро. За вісім місяців 2023 року таких доларів було 311 штук, євро лише 6 штук.

«Підробки іноземної валюти найчастіше вилучають касові працівники банків, а також небанківських пунктів обміну валют», - зазначив він.

Представник НБУ розповів, що коли європейський Центробанк вводив в обіг банкноти євро нової серії «Європа» [2013-2019 років випуску] і українські громадяни ще не знали, як вони мають виглядати, були випадки, коли деякі умільці переробляли справжні банкноти інших країн під начебто євро.

«Наприклад, запам’яталася підробка, виготовлена зі справжньої банкноти Центрального банку Суринаму шляхом її перероблення на банкноту номіналом 500 євро. На цій екзотичній купюрі просто надрукували логотип євро і зірки Євросоюзу.

Також є приклад, коли якийсь умілець пошкодив справжню доларову банкноту і основні захисні елементи з неї переклеїв на підроблену. Вірогідно, пошкоджену купюру йому вдалося передати у США, де банкноти, від яких залишилось понад 50%, мають приймати для обміну. Тобто від цієї ризикованої операції зловмисник мав виграти лише $100», - розповів Строчков.

Ще був випадок, коли з африканської банкноти, яку вивели з обігу, змили зображення і на цьому справжньому банкнотному папері з певними елементами захисту надрукували підроблені $100.

«На цій банкноті зберігся рідний круглий водяний знак, а в ультрафіолеті волокна світяться зеленим, що для долара не характерно», - зауважив представник НБУ.

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