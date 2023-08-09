Рада прийняла за основу законопроєкти у сфері виноградарства та виробництва продуктів

Законопроєкти були підтримані переважною більшістю голосів.

Верховна Рада у середу, 9 серпня, прийняла за основу два законопроєкти у сфері виноградарства та виробництва продуктів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, за основу було прийнято Проект Закону Про виноград та продукти виноградарства №9139 (за – 308 депутатів) та Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробництв виноробної продукції №9030 (за в цілому – 314 депутатів).

Нагадаємо, сьогодні Парламент достроково припинив депутатські повноваження нардепа Андрія Холодова.

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