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Верховна Рада ухвалила закон про повернення Вищій раді правосуддя функції з розгляду скарг на суддів

Але Вищій раді правосуддя повернуть цю функцію з розгляду дисциплінарних скарг на суддів лише за умови запуску процесу створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Антикорупційний комітет Ради знайшов корупційні ризики у законопроекті про створення Служби дисциплінарних інспекторів

«Давайте не будемо починати цю дискусію знов»: Комітет не вважає ризиками фінансування державного органу за рахунок іноземних урядів та відбір держслужбовців шляхом вирішального голосу міжнародних партнерів.

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  1. В Україні

Рада прийняла за основу законопроєкти у сфері виноградарства та виробництва продуктів

13:52, 9 серпня 2023
Законопроєкти були підтримані переважною більшістю голосів.
Рада прийняла за основу законопроєкти у сфері виноградарства та виробництва продуктів
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Верховна Рада у середу, 9 серпня, прийняла за основу два законопроєкти у сфері виноградарства та виробництва продуктів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, за основу було прийнято Проект Закону Про виноград та продукти виноградарства №9139 (за – 308 депутатів) та Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробництв виноробної продукції №9030 (за в цілому – 314 депутатів).

Нагадаємо, сьогодні Парламент достроково припинив депутатські повноваження нардепа Андрія Холодова.

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