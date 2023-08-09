Рада приняла за основу законопроекты в сфере виноградарства и производства продуктов

Законопроекты были поддержаны подавляющим большинством голосов.

Верховная Рада в среду, 9 августа, приняла за основу два законопроекта в сфере виноградарства и производства продуктов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Так, за основу принято Проект Закона О винограде и продуктах виноградарства №9139 (за - 308 депутатов) и Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития производства винодельческой продукции и упрощения хозяйственной деятельности малых производств винодельческой продукции №9030 (за в целом - 314 депутатов).

Напомним, сегодня Парламент досрочно прекратил депутатские полномочия нардепа Андрея Холодова.

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