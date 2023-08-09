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Верховна Рада ухвалила закон про повернення Вищій раді правосуддя функції з розгляду скарг на суддів

Але Вищій раді правосуддя повернуть цю функцію з розгляду дисциплінарних скарг на суддів лише за умови запуску процесу створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Антикорупційний комітет Ради знайшов корупційні ризики у законопроекті про створення Служби дисциплінарних інспекторів

«Давайте не будемо починати цю дискусію знов»: Комітет не вважає ризиками фінансування державного органу за рахунок іноземних урядів та відбір держслужбовців шляхом вирішального голосу міжнародних партнерів.

Рівень корупції в Україні зараз найнижчий, – міністр фінансів Сергій Марченко

«Ви будете давати звітів удвічі більше», – міністр фінансів Марченко пояснив, як на корупцію в Україні реагують іноземні партнери.

Прокурорчик, хлопчик, порішав за кандидатську – у Львові прокурор та обвинувачені жваво поспілкувалися в судовому процесі

Прокурор отримав відвід та дисциплінарну скаргу, однак зміг уникнути більших неприємностей та повідомив про провокацію.

Голова НАЗК Новіков написав листа Денису Шмигалю з обуренням, що Кабмін реєструє законопроекти без дозволу НАЗК, документ

Єдиний орган з формування антикорупційної політики – це НАЗК: Голова НАЗК Олександр Новіков висловив Денису Шмигалю своє обурення, що Кабмін не запросив його на засідання Уряду, а Мінюст взагалі «привласнив» функції Агентства.

  1. В Україні

Парламент достроково припинив депутатські повноваження нардепа Андрія Холодова

13:16, 9 серпня 2023
В Раді знову тимчасово 403 депутати.
Парламент достроково припинив депутатські повноваження нардепа Андрія Холодова
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Верховна Рада у середу, 9 серпня, достроково припинила депутатські повноваження народного депутата України Андрія Холодова.

За постанову проголосували – 308 депутатів.

«І знову в Раді тимчасово 403-и депутати», - повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Андрій Холодов подав до Верховної Ради заяву про складання мандату.

Як ми писали раніше, Холодова, який складає депутатський мандат, виключили зі «Слуги народу».

Нагадаємо, журналісти «Схем» повідомляли, що Холодов востаннє був в Україні 21 січня 2023 року. Вранці він виїхав до Румунії через пункт пропуску «Порубне» у Чернівецькій області. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії депутат виїжджав з України 12 разів.

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