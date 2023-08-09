Парламент достроково припинив депутатські повноваження нардепа Андрія Холодова

В Раді знову тимчасово 403 депутати.

Верховна Рада у середу, 9 серпня, достроково припинила депутатські повноваження народного депутата України Андрія Холодова.

За постанову проголосували – 308 депутатів.

«І знову в Раді тимчасово 403-и депутати», - повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Андрій Холодов подав до Верховної Ради заяву про складання мандату.

Як ми писали раніше, Холодова, який складає депутатський мандат, виключили зі «Слуги народу».

Нагадаємо, журналісти «Схем» повідомляли, що Холодов востаннє був в Україні 21 січня 2023 року. Вранці він виїхав до Румунії через пункт пропуску «Порубне» у Чернівецькій області. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії депутат виїжджав з України 12 разів.

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