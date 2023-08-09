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У Раді заблокували підписання закону про повернення ВРП функції з розгляду скарг на суддів

Авторами блокуючого проекту виступають народні депутати Юлія Тимошенко, Іван Крулько та Сергій Євтушок.

Депутати пропонують закріпити порядок отримання непрацездатними членами сім’ї судді пенсії по втраті годувальника та допомоги на поховання

У Раді зареєстрували законопроект щодо закріплення порядку отримання непрацездатними членами сім’ї судді, який отримував довічне щомісячне утримання, пенсії по втраті годувальника та допомоги на поховання, у разі його смерті.

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Часто кривдник продовжує чинити моральне або фізичне насильство, а жінка не може отримати розлучення, бо наявна ця норма щодо «примирення». Тому ми пропонуємо вилучити умову вагітності чи вік дитини до 1 року, якщо причиною розривання шлюбу зазначене домашнє насильство, — наголосила Євгенія Кравчук.

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Виробники будматеріалів зможуть самостійно подавати інформацію про свою продукцію в е-системі

20:06, 9 серпня 2023
В е-системі виробники можуть вказувати параметри своєї продукції.
Виробники будматеріалів зможуть самостійно подавати інформацію про свою продукцію в е-системі
Зображення: freepik.com
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Відтепер в Єдиній державній електронній системі будівництва доступний кабінет виробника будматеріалів, де можна буде самостійно внести види своєї продукції і зазначити їхні характеристики: стійкість, безпека, екологічність тощо.

«Ми продовжуємо цифровізацію будівництва. Це важливий крок на шляху до «промислового безвізу». Для громадян це можливість в одному місці отримати доступ до даних про якість та показники будматеріалів, які можуть використовуватись в межах програми єВідновлення», – зауважила голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Шуляк пояснила, що в е-системі виробники можуть вказувати параметри своєї продукції: показники зносостійкості, екологічності, клас енергоефективності, безпекові параметри тощо. Уся інформація, зібрана в електронному кабінеті, допоможе розуміти якісні характеристики будівельної продукції, а також посилить контроль громадськості за ринком будівельних матеріалів.

У разі необхідності орган державного ринкового нагляду (Державна інспекція архітектури та містобудування України) перевіряє задекларовані показники та характеристики будівельної продукції.

Голова партії зазначила, нові можливості в е-кабінеті для виробників будматеріалів дозволить засвідчити відповідність їх продукції європейським вимогам.

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