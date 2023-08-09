Виробники будматеріалів зможуть самостійно подавати інформацію про свою продукцію в е-системі

В е-системі виробники можуть вказувати параметри своєї продукції.

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Відтепер в Єдиній державній електронній системі будівництва доступний кабінет виробника будматеріалів, де можна буде самостійно внести види своєї продукції і зазначити їхні характеристики: стійкість, безпека, екологічність тощо.

«Ми продовжуємо цифровізацію будівництва. Це важливий крок на шляху до «промислового безвізу». Для громадян це можливість в одному місці отримати доступ до даних про якість та показники будматеріалів, які можуть використовуватись в межах програми єВідновлення», – зауважила голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Шуляк пояснила, що в е-системі виробники можуть вказувати параметри своєї продукції: показники зносостійкості, екологічності, клас енергоефективності, безпекові параметри тощо. Уся інформація, зібрана в електронному кабінеті, допоможе розуміти якісні характеристики будівельної продукції, а також посилить контроль громадськості за ринком будівельних матеріалів.

У разі необхідності орган державного ринкового нагляду (Державна інспекція архітектури та містобудування України) перевіряє задекларовані показники та характеристики будівельної продукції.

Голова партії зазначила, нові можливості в е-кабінеті для виробників будматеріалів дозволить засвідчити відповідність їх продукції європейським вимогам.

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