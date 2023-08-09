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У Раді заблокували підписання закону про повернення ВРП функції з розгляду скарг на суддів

Авторами блокуючого проекту виступають народні депутати Юлія Тимошенко, Іван Крулько та Сергій Євтушок.

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«Я росіян не оперую – це вороги»: у Молдові відмовилися карати лікаря, який сказав про розстріл за російську мову

20:24, 9 серпня 2023
У Кишиневі лікар «жартував» про розстріл пацієнтки за російську мову.
«Я росіян не оперую – це вороги»: у Молдові відмовилися карати лікаря, який сказав про розстріл за російську мову
Джерело фото: oberig.ua
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Лікар Республіканської клінічної лікарні у Кишиневі отримав попередження через висловлювання на адресу пацієнтки в незнанні румунської мови, що викликало гострі суперечки в Молдові. Таке рішення ухвалила комісія з етики, – повідомляє Республіканська клінічна лікарня у Facebook.

В соцмережі «злили» відео їх розмови. За словами лікаря, після публікації відео він отримав погрози розправи. Однак за його словами, багато фраз на вирвали з контексту, адже він розмовляв із пацієнткою «в жартівливому тоні, щоб заспокоїти її перед майбутньою операцією».

На відео можна почути діалог, де лікар заявив, що його «ображає», коли він чує «здравствуйте» у відповідь на «Buna ziua».

«Мені хочеться витягнути автомат Калашникова і розстріляти вас, тому що ви для мене відразу ворог. Ви росіянка? Росіянка-росіянка? Я росіян не оперую – це вороги», – сказав лікар.

Після того як пацієнтка сказала, що вона росіянка за національністю, але народилася в Молдові, а чоловік – молдованин, лікар її поправив, заявивши, що насправді її чоловік «румун».

Комісія з етики та деонтології медичного закладу вивчила випадок і встановила, що пацієнту надана необхідна медична допомога, а оперативне втручання відповідним лікарем проведено успішно. На засіданнях комісії з етики та деонтології заслуховувалися позиції фігурантів, пацієнтка зазначила, що не має претензій до лікаря та медичної карти.

Проте Комітет з етики та деонтології відзначив деякі викриття лікаря, які відхиляються від норм етики та деонтології, передбачених Кодексом етики медичного працівника та фармацевта, і вирішив застосувати попередження, як санкцію, у тому числі участь у додаткове навчання з дисципліни «Етика та деонтологія медичного працівника та фармацевта». Рішення було доведено до відома лікаря, з чим він погодився.

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