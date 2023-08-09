«Я россиян не оперирую – это враги»: в Молдове отказались наказывать врача, который с обещанием о расстреле за русский язык

В Кишиневе врач «шутил» о расстреле пациентки за русский язык.

Источник фото: oberig.ua

Врач Республиканской клинической больницы в Кишиневе получил предупреждение за высказывания в адрес пациентки в незнании румынского языка, что вызвало острые споры в Молдове. Такое решение приняла комиссия по этике, – сообщает Республиканская клиническая больница в Facebook.

В соцсети «слили» видео их разговора. По словам врача, после публикации видео он получил угрозы расправы. Однако по его словам, многие фразы на вырвали из контекста, ведь он разговаривал с пациенткой «в шутливом тоне, чтобы успокоить ее перед предстоящей операцией».

На видео можно услышать диалог, где врач заявил, что его «оскорбляет», когда он слышит «здравствуйте» в ответ на «Buna ziua».

«Мне хочется вытащить автомат Калашникова и расстрелять вас, потому что вы для меня сразу враг. Вы русская? Россиянка-русская? Я русских не оперирую – это враги», – сказал врач.

После того как пациентка сказала, что она русская по национальности, но родилась в Молдове, а муж - молдаванин, врач ее поправил, заявив, что на самом деле ее муж "румын".

Комиссия по этике и деонтологии медицинского учреждения изучила случай и установила, что пациенту оказана необходимая медицинская помощь, а оперативное вмешательство соответствующим врачом проведено успешно. На заседаниях комиссии по этике и деонтологии заслушивались позиции фигурантов, пациентка отметила, что не имеет претензий к врачу и медицинской карте.

Однако Комитет по этике и деонтологии отметил некоторые разоблачения врача, которые отклоняются от норм этики и деонтологии, предусмотренных Кодексом этики медицинского работника и фармацевта, и решил применить предупреждение, как санкцию, в том числе участие в дополнительном обучении по дисциплине «Этика и деонтология медицинского работника и фармацевта». Решение было доведено до сведения врача, с чем он согласился.

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