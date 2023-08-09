Если Украина признает Косово, то «в один день потеряет все», - заявил президент Сербии

Такое заявление Вучич сделал после того, как один из украинских депутатов подписал обращение к правительствам западных государств с призывом пересмотреть политику в отношении Белграда и Приштины.

Сербский президент Александр Вучич заявил, что Украина «в один день потеряет все», если признает Косово. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает телеканал RTRS.

Такое заявление Вучич сделал после того, как один из украинских депутатов подписал обращение к правительствам западных государств с призывом пересмотреть политику в отношении Белграда и Приштины.

Письмо, которое подписали главы десяти парламентских комитетов по иностранным делам и более полусотни депутатов разных парламентов, призывает усилить давление на Сербию и отойти от попыток баланса по отношению к ней и Косово.

Инициатором письма стала британская депутат Алисия Кернс, присоединился к нему и председателя комитета Верховной рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

Комментируя письмо, Вучич заявил, что он направлен против Сербии и якобы делает его «виновным за помощь людям в Республике Сербской», а еще – направлен на «провоцирование конфликта».

«Украина – дружественная нам страна. Думаю, Зеленский умнее Сети. Ибо представьте: если Украина признает независимость Косово, то потеряет все в один день», – добавил президент Сербии, не уточнив, что имеет в виду.

Он добавил, что всегда будет отстаивать «либертарианский подход» и право Сербии принимать собственные решения.

Как известно, Украина официально не признает Косово – страну, провозгласившую независимость в 2008 году и чье право сделать этот шаг подтвердил Международный суд ООН. С тех пор около ста стран мира признали Косово, остальные считают его частью Сербии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.