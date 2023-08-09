Обновлено перечень скоропортящихся товаров для приоритетного пересечения границы

Движение автомобилей происходит по следующему алгоритму: 1 грузовик с приоритетным грузом, 5 — без приоритетного.

Изображение: freepik.com

В среду, 9 августа, по поручению Министерства восстановления разработчики проекта єЧерги внесли в Систему обновленный перечень скоропортящихся товаров, имеющих приоритет при пересечении границы.

Добавлены в приоритетные коды грибов, огурцов, помидоров. Полный список приоритетных товаров можно посмотреть здесь.

Также гражданам отметили, что если их товар еще не добавлен в список приоритетных, но скоропортящийся, можно обратиться в профильную ассоциацию производителей таких товаров. Ассоциация передает такую информацию в Минагрополитику, которая и принимает решение о расширении перечня кодов товаров, имеющих право на приоритетное пересечение границы.

«Движение автомобилей происходит по следующему алгоритму: 1 грузовик с приоритетным грузом, 5 — без приоритетного», - подчеркнули в Укртрансбезопасности.

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