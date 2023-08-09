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У Раді заблокували підписання закону про повернення ВРП функції з розгляду скарг на суддів

Авторами блокуючого проекту виступають народні депутати Юлія Тимошенко, Іван Крулько та Сергій Євтушок.

Депутати пропонують закріпити порядок отримання непрацездатними членами сім’ї судді пенсії по втраті годувальника та допомоги на поховання

У Раді зареєстрували законопроект щодо закріплення порядку отримання непрацездатними членами сім’ї судді, який отримував довічне щомісячне утримання, пенсії по втраті годувальника та допомоги на поховання, у разі його смерті.

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Часто кривдник продовжує чинити моральне або фізичне насильство, а жінка не може отримати розлучення, бо наявна ця норма щодо «примирення». Тому ми пропонуємо вилучити умову вагітності чи вік дитини до 1 року, якщо причиною розривання шлюбу зазначене домашнє насильство, — наголосила Євгенія Кравчук.

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Оновлено перелік швидкопсувних товарів для пріоритетного перетину кордону

19:28, 9 серпня 2023
Рух автомобілів відбувається за таким алгоритмом: 1 вантажівка з пріоритетним вантажем, 5 — без пріоритетного.
Оновлено перелік швидкопсувних товарів для пріоритетного перетину кордону
Зображення: freepik.com
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У середу, 9 серпня, за дорученням Міністерства відновлення розробники проєкту єЧерги внесли в Систему оновлений перелік швидкопсувних товарів, які мають пріоритет при перетині кордону.

Додано в пріоритетні коди грибів, огірків, помідорів. Повний перелік пріоритетних товарів можна переглянути тут.

Також громадянам зазначили, що якщо їхній товар ще не додано до списку пріоритетних, але він швидкопсувний, можна звернутись до профільної асоціації виробників таких товарів. Асоціація передає таку інформацію до Мінагрополітики, яке і ухвалює рішення про розширення переліку кодів товарів, які мають право на пріоритетний перетин кордону.

«Рух автомобілів відбувається за таким алгоритмом: 1 вантажівка з пріоритетним вантажем, 5 — без пріоритетного», - наголосили в Укртрансбезпеці.

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