Оновлено перелік швидкопсувних товарів для пріоритетного перетину кордону

Рух автомобілів відбувається за таким алгоритмом: 1 вантажівка з пріоритетним вантажем, 5 — без пріоритетного.

Зображення: freepik.com

У середу, 9 серпня, за дорученням Міністерства відновлення розробники проєкту єЧерги внесли в Систему оновлений перелік швидкопсувних товарів, які мають пріоритет при перетині кордону.

Додано в пріоритетні коди грибів, огірків, помідорів. Повний перелік пріоритетних товарів можна переглянути тут.

Також громадянам зазначили, що якщо їхній товар ще не додано до списку пріоритетних, але він швидкопсувний, можна звернутись до профільної асоціації виробників таких товарів. Асоціація передає таку інформацію до Мінагрополітики, яке і ухвалює рішення про розширення переліку кодів товарів, які мають право на пріоритетний перетин кордону.

«Рух автомобілів відбувається за таким алгоритмом: 1 вантажівка з пріоритетним вантажем, 5 — без пріоритетного», - наголосили в Укртрансбезпеці.

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