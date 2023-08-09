Близько 11,5 млн українців можуть залишитися без тепла взимку

Підготовка до опалювального сезону в Україні під загрозою.

Близько 11,5 мільйонів громадян України звернулись до уряду з проханням про надання компенсації для підприємств теплопостачання, що стикаються з великою різницею в тарифах. Про це йдеться у повідомленні Асоціації міст України.

Наближаючись до опалювального сезону 2023/2024, підготовка та ефективна робота цього періоду під загрозою через недопущення компенсації в розмірі різниці в тарифах. Ситуацію ускладнюють також обов'язкові виплати постачальникам природного газу, які стягуються з рахунків підприємств теплопостачання. Додаткові втрати виникають внаслідок наслідків російської агресії, а також через недостатню високу рівень оплати за надані послуги.

З метою запобігання ескалації цієї ситуації, місцеві ради, виконавчі комітети і військові адміністрації в різних регіонах України надсилають офіційні звернення до Кабінету Міністрів з вимогою негайно забезпечити компенсацію різниці в тарифах для підприємств теплокомуненерго, щоб вони мали можливість гідно підготуватися до зими.

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