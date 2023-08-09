В Північній Ірландії поліція випадково розкрила дані своїх 10 тисяч співробітників

Помилка сталася під час того, як Служба поліції Північної Ірландії відповідала на запит щодо розбивки всіх рангів і оцінок персоналу.

Джерело фото: CHARLES MCQUILLAN/ВВС

Поліція Північної Ірландії випадково розкрила дані 10 тисяч своїх співробітників, коли відповідала на запит.

Про це повідомляє «BBC».

Помилка сталася під час того, як Служба поліції Північної Ірландії відповідала на запит щодо розбивки всіх рангів і оцінок персоналу.

Разом із таблицею з цифрами той, хто надсилав відповідь, прикріпив також іншу – з прізвищами й ініціалами та іншими даними співробітників.

Деталі були опубліковані онлайн майже дві години, перш ніж їх видалили.

У керівництві поліції назвали помилку неприпустимою та визнали, що це небезпечно в умовах, коли у Північній Ірландії висока терористична загроза.

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