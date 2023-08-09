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  1. В Україні

Наталія Локтіонова від «Слуги народу» замінила Юрія Арістова у Раді

12:29, 9 серпня 2023
Локтіонова вже склала присягу.
Наталія Локтіонова від «Слуги народу» замінила Юрія Арістова у Раді
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У Верховній Раді з’явився новий депутат. Наталія Локтіонова — новий депутат від «Слуги народу», вже склала присягу. Про це повідомили нардепи Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.

Вона замінила у парламенті Юрія Арістова, який склав повноваження після скандалу з відпочинком на Мальдівах.

Таким чином, наразі в Раді 404 народних депутатів.

Як зазначалося, 2 серпня Центральна виборча комісія визнала Наталію Локтіонову обраною народним депутатом. 

Відомо, що Наталія Локтіонова народилася 16 квітня 1981 року у Києві. Закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю Міжнародна економіка та менеджмент.

У 2019 році балотувалась у Верховну Раду за списком Слуги Народу під номером 146.

Раніше працювала менеджером з маркетингу в Ancor Personnel Ukraine ltd.

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