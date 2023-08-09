Наталья Локтионова от «Слуги народа» заменила Юрия Аристова в Раде

Локтионова уже приняла присягу.

В Верховной Раде появился новый депутат. Наталья Локтионова — новый депутат от «Слуги народа», уже приняла присягу. Об этом сообщили нардепы Ирина Геращенко и Ярослав Железняк.

Она заменила в парламенте Юрия Аристова, сложившего полномочия после скандала об отдыхе на Мальдивах.

Таким образом, сейчас в Раде 404 народных депутата.

Как отмечалось, 2 августа Центральная избирательная комиссия признала Наталью Локтионову избранной народным депутатом.

Известно, что Наталья Локтионова родилась 16 апреля 1981 года в Киеве. Окончила Киевский национальный экономический университет им. Гетмана по специальности Международная экономика и менеджмент.

В 2019 г. баллотировалась в Верховную Раду по списку Слуги Народа под номером 146.

Ранее работала менеджером по маркетингу в Ancor Personnel Ukraine Ltd.

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