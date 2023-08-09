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Депутаты предлагают закрепить порядок получения нетрудоспособными членами семьи судьи пенсии по потере кормильца и пособия на погребение

В Раде зарегистрировали законопроект о закреплении порядка получения нетрудоспособными членами семьи судьи, получавшего пожизненное ежемесячное содержание, пенсии по потере кормильца и пособия на погребение, в случае его смерти.

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Поляки изменили отношение к украинским беженцам – что произошло

14:12, 9 августа 2023
Украинцы приносят доходы Польше, однако поддержка населения угасает.
Поляки изменили отношение к украинским беженцам – что произошло
Источник фото: Visit Ukraine
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Наблюдения показали, что поддержка украинских беженцев в польском обществе постепенно уменьшается, хотя остается на высоком уровне. По данным исследования Варшавского университета, проведенного в конце мая и в начале июня, 67% поляков относятся положительно к украинским беженцам, это на 13% меньше по сравнению с январем 2023 года, – сообщает wyborcza.pl.

Зафиксировано увеличение количества лиц, выражающих негативное отношение к украинским беженцам – 13% сейчас против 8% ранее. Изменение своей позиции отметили 31% опрошенных, при этом большинство (85%) ухудшили свое отношение.

Среди жителей Польши, происходящих из Украины, большую часть составляют женщины. Особенно отмечается негативное отношение полек к украинкам до 29 лет со средним образованием. Это может объясняться тем, что их рассматривают как конкуренток на рынке браков, поскольку украинско-польские супруги стали достаточно распространенными. Также они воспринимают украинских беженцев как конкурентов на рынке труда.

Исследование также указывает на рост количества поляков, которые видят украинцев как угрозу из-за роста инфляции, преступности и других социальных аспектов.

Тем не менее, 85% опрошенных считают, что нужно помогать украинским беженцам, и 79% оценивают помощь Украине как положительную. Однако, впервые с начала войны, более половины поляков (55%) высказываются против предоставления дополнительной помощи украинцам.

«Такое мышление является результатом незнания фактов. Все наоборот. Украинцы зарабатывают на себя и приносят огромные доходы государству. Они сами покрывают расходы на такие программы, как "500+" (ежемесячные выплаты на детей – ред.)», – рассказала президент Польского миграционного форума Агнешка Косович.

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