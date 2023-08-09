Уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий, – министр финансов Сергей Марченко

«Вы будете отчитываться вдвое больше», – министр финансов Марченко объяснил, как на коррупцию в Украине реагируют иностранные партнеры.

Источник фото: minfin.com.ua

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий за последние 20 лет – в целом по системе. «Коррупция как явление сейчас полностью под общественным мониторингом, очень тяжело делать вещи, как делались при Януковиче. У нас нет министерских должностей, на которых становятся олигархами», – сказал он в интервью «Радио Свобода».

Вместе с тем, возникающие коррупционные явления «не добавляют, как говорится, дополнительных аргументов».

Каждый коррупционный скандал в Украине приводит к увеличению проверок со стороны международных доноров, отметил Сергей Марченко.

«Я ведь работаю с финансистами. Они говорят: смотрите, у вас есть кейс коррупционный. Это значит следующее: что вы будете отчитываться вдвое больше.

Это значит, что аудиторы приедут вдвое чаще. И это значит, что ваши слова будут проверяться в два раза более тщательно», – добавил он.

Автор: Наталья Мамченко

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