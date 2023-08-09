Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий, – министр финансов Сергей Марченко

«Вы будете отчитываться вдвое больше», – министр финансов Марченко объяснил, как на коррупцию в Украине реагируют иностранные партнеры.

Прокурорчик, мальчик, порешал за кандидатскую – во Львове прокурор и обвиняемые активно пообщались в судебном процессе

Прокурор получил отвод и дисциплинарную жалобу, однако смог избежать больших неприятностей и сообщил о провокации.

Глава НАПК Новиков написал письмо Денису Шмыгалю с возмущением, что Кабмин регистрирует законопроекты без разрешения НАПК, документ

Единственный орган по формированию антикоррупционной политики – это НАПК: Глава НАПК Александр Новиков выразил Денису Шмыгалю свое возмущение, что Кабмин не пригласил его на заседание Кабмина, а Минюст вообще «присвоил» функции Агентства.

В УК внесут изменения об освобождении по решению суда от дальнейшего отбывания наказания осужденных, не отбывших его из-за вооруженной агрессии и временной оккупации

Как предлагает Минюст, в отбытый срок наказания суд будет зачислять срок со дня, когда исполнение наказания было невозможно в результате вооруженной агрессии, временной оккупации.

Правоохранители расследуют 1,5 млн уголовных производств, где не установлен подозреваемый и ни одному лицу не сообщено о подозрении: Рада урегулирует проблему

Какие периоды не будут включать в сроки досудебного расследования: Комитет рекомендует Раде принять закон.

  1. В Украине

СБУ и ГБР проводят обыски у экс-нардепа-регионала по делу об отмывании более 500 млн грн

12:21, 9 августа 2023
Правоохранители проверяют причастность бывшего нардепа к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен.
СБУ и ГБР проводят обыски у экс-нардепа-регионала по делу об отмывании более 500 млн грн
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Служба безопасности совместно с Госбюро расследований проводит обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата Украины, экс-замглавы фракции запрещенной Партии регионов. Об этом сообщает СБУ.

По данным СМИ, речь идет о бывшем нардепе Владимире Макеенко.

«Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен.

Также проверяется информация об уклонении экснардепа от уплаты налогов в течение 2011-2014 годов в размере более 63 млн грн», — говорится в сообщении.

В этой связи следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных нардепу компаний, в том числе с регистрацией в оффшорных юрисдикциях.

«По имеющимся данным именно из-за этих коммерческих структур бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации «неофициальных» доходов», — добавили в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
  • ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей),

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Санкция статей предусматривает наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    суддя Господарського суду Тернопільської області