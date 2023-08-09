СБУ и ГБР проводят обыски у экс-нардепа-регионала по делу об отмывании более 500 млн грн

Правоохранители проверяют причастность бывшего нардепа к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен.

Служба безопасности совместно с Госбюро расследований проводит обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата Украины, экс-замглавы фракции запрещенной Партии регионов. Об этом сообщает СБУ.

По данным СМИ, речь идет о бывшем нардепе Владимире Макеенко.

«Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен.

Также проверяется информация об уклонении экснардепа от уплаты налогов в течение 2011-2014 годов в размере более 63 млн грн», — говорится в сообщении.

В этой связи следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных нардепу компаний, в том числе с регистрацией в оффшорных юрисдикциях.

«По имеющимся данным именно из-за этих коммерческих структур бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации «неофициальных» доходов», — добавили в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей),

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Санкция статей предусматривает наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.