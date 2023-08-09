Завладение более 2 млн грн: сообщено о подозрении директору и главному бухгалтеру общества

Гендиректор общества вместе с главным бухгалтером и другими лицами завладели бюджетными средствами на сумму более 2 млн грн, которые получили в качестве предоплаты за поставку мясной продукции.

Директору и главному бухгалтеру общества доложено о подозрении в завладении более 2 миллионов гривен бюджетных средств. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«По данным следствия, гендиректор общества вместе с главным бухгалтером и другими не установленными в настоящее время лицами завладели бюджетными средствами в сумме более 2 млн грн. Подозреваемые получили их в конце марта 2022 как предоплату за поставку мясной продукции для обеспечения неотложных потребностей функционирования государства в условиях военного положения», — говорится в сообщении.

К моменту уведомления о подозрении товар по договорам не был поставлен, а полученные средства – не возвращены.

Сейчас главному бухгалтеру избрана мера пресечения – залог в размере более 500 тыс грн. В связи с тем, что место нахождения директора общества не установлено – он объявлен в розыск.

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