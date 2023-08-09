Какие основания для отказа в государственной регистрации: объяснение

В государственной регистрации могут отказать при условии представления документов, не удостоверяющих приобретение, изменение или прекращение прав на недвижимое имущество.

При государственной регистрации прав на недвижимость государственный регистратор проверяет документы на наличие оснований для проведения регистрационных действий, приостановления рассмотрения заявления о государственной регистрации прав, приостановления государственной регистрации прав, отказа в государственной регистрации прав. Об этом сообщает Офис противодействия рейдерству.

Одним из оснований для отказа в государственной регистрации является представление документов, которые не позволяют установить приобретение, изменение или прекращение прав на недвижимое имущество.

Наличие такого основания для отказа в государственной регистрации выяснял недавно Верховный Суд по делу № 906/986/21, которое касалось возможности регистрации права частной собственности на земельные участки за частным сельскохозяйственным предприятием на основании государственного акта на право коллективной собственности на землю, выданного коллективному сельскохозяйственному предприятию, которое было прекращено вследствие.

В 1995 году Колхозное сообщество (КСП) получило государственный акт, удостоверяющий коллективную собственность на землю. В 2005 году сельский совет принял решение о согласовании проектной документации для организации территории земельных участков (паев) КСП и выдачи государственных актов на право собственности на землю для граждан, пользующихся реформированным КСП. В 2006 году состоялось общее собрание владельцев земельных паев КСП, на которых определено количество лиц с правом на земельный участок (пай) - 471 человек. Сельский совет одобрил протокол собрания и согласовал выделение земельных участков (паев) на местности и выдачу государственных актов на право собственности на землю владельцам паев. Направил ходатайство в районную государственную администрацию об утверждении протокола о распределении земельных участков и выдачи актов собственности. В январе 2000 года состоялось собрание представителей КСП, на которых было решено прекратить существование КСП и создать частно-арендное сельскохозяйственное предприятие с ЛИЦО_1 как учредителем, которому было предоставлено право на земельный пай. В том же году был зарегистрирован устав частного предприятия, основанного на решении учредителя. Это предприятие, базирующееся на собственных земельных и имущественных ресурсах учредителя, а также на арендованных активах для производства сельскохозяйственной продукции и товаров.

Согласно уставу, гражданин Украины ЛИЦО_1 является учредителем предприятия, и он лично имеет право собственности на имущество и другие активы предприятия через своих уполномоченных лиц.

Устав определяет, что предприятие является правопреемником коллективного сельскохозяйственного предприятия (КСП), и имущество, переданное предприятию в режиме платного пользования, остается во владении предприятия.

Согласно уставу, учредитель передает предприятию земельные угодья бессрочного платного пользования, тогда как члены бывшего КСП получают паи в режиме аренды.

В течение октября 2020 г. до апреля 2021 г., частный нотариус зарегистрировал право собственности ответчика на 72 земельных участка общей площадью 781,5549 га, основываясь на решениях и актах по передаче имущества и прав от КСП к ответчику.

Однако Верховный Суд решил, что регистрация права собственности ответчика на земельные участки была необоснованной, поскольку создание предприятия и передача ему имущества не состоялись в соответствии с требованиями законодательства. Также отсутствуют основания для того, чтобы считать, что собственность на земельные участки автоматически перешла к ответчику.

По приведенным основаниям Верховный Суд пришел к выводам, что:

у ответчика отсутствовали правовые основания для регистрации права собственности на земельные участки, поскольку ответчик не приобрел в установленном законом порядке права коллективной собственности на землю согласно государственному акту, поэтому у ответчика не возникло право собственности на земельные участки;

у истцов отсутствуют возможности защитить свои права иным способом, чем просить суд отменить спорные решения о государственной регистрации права собственности ответчика на эти участки и истребовать их у ответчика, чтобы обеспечить отсутствие необходимости обращения в суд для принятия дополнительных средств защиты.

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