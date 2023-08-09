Заволодіння понад 2 млн грн: повідомлено про підозру директору та головному бухгалтеру товариства

Гендиректор товариства разом з головним бухгалтером та іншими особами заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 2 млн грн, які отримали як передоплату за поставку м’ясної продукції.

Директору та головному бухгалтеру товариства повідомлено про підозру в заволодінні понад 2 мільйонів гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За даними слідства, гендиректор товариства разом з головним бухгалтером та іншими не встановленими на цей час особами заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 2 млн грн. Підозрювані отримали їх в кінці березня 2022 року як передоплату за поставку м’ясної продукції для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», — йдеться у повідомленні.

На момент повідомлення про підозру товар по договорах не був поставлений, а отримані кошти – не повернуті.

Наразі головному бухгалтеру обрано запобіжний захід – застава у розмірі понад 500 тис грн. У зв’язку з тим, що місце знаходження директора товариства не встановлено – його оголошено у розшук.

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