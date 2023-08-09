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СБУ та ДБР проводять обшуки в екснардепа-регіонала у справі щодо відмивання понад 500 млн грн

12:21, 9 серпня 2023
Правоохоронці перевіряють причетність колишнього нардепа до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда гривень.
СБУ та ДБР проводять обшуки в екснардепа-регіонала у справі щодо відмивання понад 500 млн грн
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Служба безпеки спільно з Держбюро розслідувань проводить обшуки за місцями проживання та роботи колишнього народного депутата України, ексзаступника голови фракції забороненої Партії регіонів. Про це повідомляє СБУ.

За даними ЗМІ, йдеться про колишнього нардепа Володимира Макеєнка.

«Правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда грн.

Також перевіряється інформація щодо ухилення екснардепа від сплати податків протягом 2011-2014 років у розмірі більше ніж 63 млн грн», — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим слідчі дії проходять у помешканнях керівників підконтрольних нардепу компаній, у тому числі з реєстрацією в офшорних юрисдикціях.

«За наявними даними, саме через ці комерційні структури колишній народний депутат міг проводити оборудки з легалізації «неофіційних» доходів», — додали в СБУ.

У межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
  • ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів),

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Санкція статей передбачає покарання до 12 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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