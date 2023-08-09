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Рівень корупції в Україні зараз найнижчий, – міністр фінансів Сергій Марченко

«Ви будете давати звітів удвічі більше», – міністр фінансів Марченко пояснив, як на корупцію в Україні реагують іноземні партнери.

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Рівень корупції в Україні зараз найнижчий, – міністр фінансів Сергій Марченко

12:14, 9 серпня 2023
«Ви будете давати звітів удвічі більше», – міністр фінансів Марченко пояснив, як на корупцію в Україні реагують іноземні партнери.
Рівень корупції в Україні зараз найнижчий, – міністр фінансів Сергій Марченко
Джерело фото: minfin.com.ua
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Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що рівень корупції в Україні зараз найменший за останні 20 років – в цілому по системі. «Корупція як явище зараз повністю під суспільним моніторингом, дуже важко робити речі, як робилися при Януковичі. У нас немає міністерських посад, на яких стають олігархами», - сказав він в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Разом з тим, ті корупційні явища, які виникають, «не додають, як кажуть, додаткових аргументів».

Кожний корупційний скандал в Україні веде до збільшення перевірок з боку міжнародних донорів, зазначив Сергій Марченко.

«Я ж працюю з фінансистами. Вони кажуть: дивіться, у вас є кейс корупційний. Це значить наступне: що ви будете давати звітів вдвічі більше.

Це значить, що аудитори приїдуть удвічі частіше. І це значить, що ваші слова перевірятимуться у два рази ретельніше», – додав він.

«Але партнери розуміють, що очищення системи влади в Україні не може відбуватися так: ми сказали, що в нас немає корупції – і її немає. Це процес.

І те, що, умовно кажучи, роблять суспільні організації, розголос, який є, робота тих же ж органів НАЗК, НАБУ та інших дають свій ефект. З певним запізненням ефект. Тому це нормально. І партнери це також розуміють. Вони готові прийняти, що у нас може бути корупція. Тому що ніхто не скаже, що от у нас війна, і корупція закінчилася. Тому що корупція, можливо, перейшла в інший формат під час війни», – заявив міністр.

Автор: Наталья Мамченко

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