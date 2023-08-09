Поляки змінили ставлення до українських біженців – що сталося

Українці приносять прибутки Польщі, проте підтримка населення згасає.

Джерело фото: Visit Ukraine

Спостереження виявили, що підтримка українських біженців у польському суспільстві поступово зменшується, хоча залишається на високому рівні. За даними дослідження Варшавського університету, проведеного наприкінці травня і на початку червня, 67% поляків ставляться позитивно до українських біженців, це на 13% менше порівняно з січнем 2023 року, – повідомляє wyborcza.pl.

Зафіксовано збільшення кількості осіб, які висловлюють негативне ставлення до українських біженців - 13% наразі проти 8% раніше. Зміну своєї позиції відзначили 31% опитаних, при цьому більшість (85%) погіршили своє ставлення.

Серед мешканців Польщі, що походять з України, більшу частину становлять жінки. Особливо відмічається негативне ставлення польок до українок до 29 років з середньою освітою. Це може пояснюватися тим, що їх розглядають як конкуренток на ринку шлюбів, оскільки українські-польські подружжя стали досить поширеними. Також вони сприймають українських біженців як конкурентів на ринку праці.

Дослідження також вказує на зростання кількості поляків, які вбачають українців як загрозу через зростання інфляції, злочинності та інші соціальні аспекти.

Тим не менше, 85% опитаних вважають, що потрібно допомагати українським біженцям, і 79% оцінюють допомогу Україні як позитивну. Проте, вперше від початку війни, понад половина поляків (55%) висловлюються проти надання додаткової допомоги українцям.

«Таке мислення є результатом незнання фактів. Все навпаки. Українці заробляють на себе і приносять величезні прибутки державі. Вони самі покривають витрати на такі програми, як «500+» (щомісячні виплати на дітей – ред.)», – розповіла президент Польського міграційного форуму Агнешка Косович.

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