Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
«Крок до руйнування стереотипу «б’є – значить любить», - у «Слузі народу» прокоментували законопроект про скасування заборони на розірвання шлюбу під час вагітності

Часто кривдник продовжує чинити моральне або фізичне насильство, а жінка не може отримати розлучення, бо наявна ця норма щодо «примирення». Тому ми пропонуємо вилучити умову вагітності чи вік дитини до 1 року, якщо причиною розривання шлюбу зазначене домашнє насильство, — наголосила Євгенія Кравчук.

До Реєстру корупціонерів будуть включати не всіх порушників, а НАЗК отримає право займатися нормотворчістю у сфері адмінправопорушень

Верховна Рада схвалила зміни щодо відповідальності чиновників за прострочення подання електронної декларації.

Суддя купив в кабінет телевізор, але невідомі вмонтували в нього записуючий пристрій

Скандальний інцидент стався в Івано-Франківській області.

У Реєстрі – поки нуль: що буде далі з законом про олігархів

Так чи інакше, але вимога про антиолігархічні заходи залишається у переліку умов для переговорів про вступ до ЄС, і йдеться не про Реєстр олігархів.

Українці зможуть захистити право власності у метавсесвіті, – Михайло Федоров про зміни до закону

Очільник Мінцифри Михайло Федоров прокоментував ухвалені парламентом закони: українці зможуть захистити право власності на землю в метавсесвіті або інші віртуальні активи в різних проєктах метавсесвіту.

  1. У світі

Поляки змінили ставлення до українських біженців – що сталося

14:12, 9 серпня 2023
Українці приносять прибутки Польщі, проте підтримка населення згасає.
Поляки змінили ставлення до українських біженців – що сталося
Джерело фото: Visit Ukraine
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Спостереження виявили, що підтримка українських біженців у польському суспільстві поступово зменшується, хоча залишається на високому рівні. За даними дослідження Варшавського університету, проведеного наприкінці травня і на початку червня, 67% поляків ставляться позитивно до українських біженців, це на 13% менше порівняно з січнем 2023 року, – повідомляє wyborcza.pl.

Зафіксовано збільшення кількості осіб, які висловлюють негативне ставлення до українських біженців - 13% наразі проти 8% раніше. Зміну своєї позиції відзначили 31% опитаних, при цьому більшість (85%) погіршили своє ставлення.

Серед мешканців Польщі, що походять з України, більшу частину становлять жінки. Особливо відмічається негативне ставлення польок до українок до 29 років з середньою освітою. Це може пояснюватися тим, що їх розглядають як конкуренток на ринку шлюбів, оскільки українські-польські подружжя стали досить поширеними. Також вони сприймають українських біженців як конкурентів на ринку праці.

Дослідження також вказує на зростання кількості поляків, які вбачають українців як загрозу через зростання інфляції, злочинності та інші соціальні аспекти.

Тим не менше, 85% опитаних вважають, що потрібно допомагати українським біженцям, і 79% оцінюють допомогу Україні як позитивну. Проте, вперше від початку війни, понад половина поляків (55%) висловлюються проти надання додаткової допомоги українцям.

«Таке мислення є результатом незнання фактів. Все навпаки. Українці заробляють на себе і приносять величезні прибутки державі. Вони самі покривають витрати на такі програми, як «500+» (щомісячні виплати на дітей – ред.)», – розповіла президент Польського міграційного форуму Агнешка Косович.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду