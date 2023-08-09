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В Северной Ирландии полиция случайно раскрыла данные своих 10 тысяч сотрудников

18:50, 9 августа 2023
Ошибка произошла, когда Служба полиции Северной Ирландии отвечала на запрос относительно разбивки всех рангов и оценок персонала.
В Северной Ирландии полиция случайно раскрыла данные своих 10 тысяч сотрудников
Источник фото: CHARLES MCQUILLAN/ВВС
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Полиция Северной Ирландии случайно раскрыла данные 10 тысяч своих сотрудников, когда отвечала на запрос.

Об этом сообщает «BBC».

Ошибка произошла, когда Служба полиции Северной Ирландии отвечала на запрос относительно разбивки всех рангов и оценок персонала.

Вместе с таблицей с цифрами тот, кто отправлял ответ, прикрепил также другую – с фамилиями и инициалами и другими данными сотрудников.

Подробности были опубликованы онлайн почти два часа, прежде чем их удалили.

В руководстве полиции назвали ошибку недопустимой и признали, что это опасно в условиях, когда в Северной Ирландии высокая террористическая угроза.

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