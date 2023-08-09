Около 11,5 млн украинцев могут остаться без тепла зимой

Подготовка к отопительному сезону в Украине под угрозой.

Около 11,5 миллионов граждан Украины обратились к правительству с просьбой о предоставлении компенсации для предприятий теплоснабжения, которые сталкиваются с большой разницей в тарифах. Об этом говорится в сообщении Ассоциации городов Украины.

Приближаясь к отопительному сезону 2023/2024, подготовка и эффективная работа этого периода под угрозой из-за недопущения компенсации в размере разницы в тарифах. Ситуацию осложняют также обязательные выплаты поставщикам природного газа, которые взимаются со счетов предприятий теплоснабжения. Дополнительные потери возникают вследствие последствий российской агрессии, а также из-за недостаточно высокого уровня оплаты за предоставленные услуги.

С целью предотвращения эскалации этой ситуации, местные советы, исполнительные комитеты и военные администрации в разных регионах Украины направляют официальные обращения в Кабинет Министров с требованием немедленно обеспечить компенсацию разницы в тарифах для предприятий теплокоммунэнерго, чтобы они имели возможность достойно подготовиться к зиме.

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