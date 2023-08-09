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У Раді заблокували підписання закону про повернення ВРП функції з розгляду скарг на суддів

Авторами блокуючого проекту виступають народні депутати Юлія Тимошенко, Іван Крулько та Сергій Євтушок.

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У Раді зареєстрували законопроект щодо закріплення порядку отримання непрацездатними членами сім’ї судді, який отримував довічне щомісячне утримання, пенсії по втраті годувальника та допомоги на поховання, у разі його смерті.

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  1. У світі

Якщо Україна визнає Косово, то «в один день втратить усе», — заявив президент Сербії

15:45, 9 серпня 2023
Таку заяву Вучич зробив після того, як один із українських депутатів підписав звернення до урядів західних держав із закликом переглянути політику щодо Белграда й Приштини.
Якщо Україна визнає Косово, то «в один день втратить усе», — заявив президент Сербії
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Сербський президент Александар Вучич заявив, що Україна «в один день втратить усе», якщо визнає Косово. Про це він сказав на пресконференції, передає телеканал RTRS.

Таку заяву Вучич зробив після того, як один із українських депутатів підписав звернення до урядів західних держав із закликом переглянути політику щодо Белграда й Приштини.

Лист, який підписали голови десяти парламентських комітетів із закордонних справ і понад півсотні депутатів різних парламентів, закликає посилити тиск на Сербію та відійти від спроб балансу у ставленні до неї та Косова.

Ініціатором листа стала британська депутатка Алісія Кернс, долучився до нього й голови комітету Верховної ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Коментуючи листа, Вучич заявив, що він спрямований проти Сербії і нібито робить його «винним за допомогу людям у Республіці Сербській», а ще – спрямований на «провокування конфлікту».

«Україна – дружня нам країна. Гадаю, Зеленський розумніший за Мережка. Бо уявіть: якщо Україна визнає незалежність Косова, то втратить усе в один день», – додав президент Сербії, не уточнивши, що має на увазі.

Він додав, що завжди буде обстоювати «лібертаріанський підхід» і право Сербії ухвалювати власні рішення.

Як відомо, Україна офіційно не визнає Косова – країни, яка проголосила незалежність у 2008 році й чиє право зробити цей крок підтвердив Міжнародний суд ООН. Відтоді близько ста країн світу визнали Косово, решта ж вважають його частиною Сербії.

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